Alle 7:30 del 8 aprile 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso. Le principali strade di accesso al centro città sono caratterizzate da code e rallentamenti, rendendo difficile il passaggio dei veicoli. La situazione interessa tutte le direttrici che conducono verso il cuore della capitale, segnalando un mattino congestionato per gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma trovati traffico intenso con code Data l'ora su tutte le strade d'accesso al centro sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud in carreggiata esterna code a tratti dalla Casilina alla Tiburtina code sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti verso il centro se sta situazione sulla Salaria con le code registrate dalla motorizzazione civile a via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est tu la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico altre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale e per agevolare i rientri dopo le festività pasquali stop ai...

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...

Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in ... romadailynews.it

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#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook