Tra video e denunce così il barbiere candidato sfida i big | la corsa social di Valvieri

Un candidato alle elezioni si distingue per il suo approccio diretto e informale, scegliendo di comunicare attraverso video in diretta sui social media. Mentre altri si impegnano in incontri pubblici, presentano programmi o formano alleanze, lui utilizza lo smartphone per raccontare la sua corsa elettorale. Tra denunce e contenuti condivisi online, questa strategia digitale si affianca alle attività più tradizionali di campagna.

C’è chi presenta programmi, chi sfodera alleanze e chi riempie le piazze. E poi c’è chi prende lo smartphone, preme “rec” e parte in diretta. È la campagna elettorale versione social, quella che a Messina – tra candidati strutturati e macchine politiche rodate – trova il suo protagonista più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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“Viviamo di scrolling tra gattini e bimbi morti. Il livello delle canzoni è bassissimo a causa dei social e dell’IA”: così Ermal Meta – VIDEOErmal Meta ieri sera, 25 febbraio, è riuscito ad entrare nella Top5 tra i 15 big che si sono esibiti al Festival di Sanremo.