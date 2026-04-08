La situazione tra Israele e il Libano si aggrava mentre l'Unione Europea esprime speranze di pace e l’Italia manifesta forte disagio. Non sono state prese sanzioni contro Israele, nonostante le tensioni crescenti. Nel frattempo, le relazioni tra Stati Uniti e Iran sembrano stabilizzarsi, ma Israele continua a concentrare le sue azioni militari nel Libano, mettendo a rischio la tregua vigente.

Nonostante le prove di tregua tra Stati Uniti e Iran, Israele non molla la presa e dirotta la sua furia contro il Libano, facendo vacillare la tregua stessa. Con la vasta ondata di raid aerei contro Hezbollah Israele ha sganciato circa 160 bombe su 100 obiettivi in soli 10 minuti. L’operazione, denominata internamente “Oscurità eterna”, ha provocato una strage di civili con centinaia di morti e feriti. Una strage di fronte alla quale si misura, ancora una volta, l’irrilevanza dell’Europa e la paralisi morale dell’Occidente. La nota dell’Ue diplomaticamente ineccepibile ma politicamente vuota. I principali leader occidentali – Macron, Meloni,... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tra auspici Ue e indignazione italiana, ma di sanzioni a Israele neanche a parlarne

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L’Ue impone nuove sanzioni all’Iran, ma dimentica l’aggressione di Usa e Israele. Teheran: “Immorali e illegali”Mentre chiede una de-escalation rapida del nuovo conflitto mediorientale scatenato dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, l’Unione europea,...

Israele e Stati Uniti compattano il mondo arabo-islamico, e l’UE sta a guardarePakistan, Arabia Saudita, Egitto e Turchia si uniscono con la guerra di Israele e USA in Iran e Medio Oriente. Il mondo arabo-islamico si ritrova, l'UE si perde ... eunews.it

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