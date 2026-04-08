In Toscana è stato annunciato un contributo di 3.000 euro destinato a coprire le spese del social freezing, una procedura che consente alle donne di conservare gli ovociti. La misura mira a rendere questa opzione accessibile senza oneri economici elevati. Sono stati definiti requisiti specifici per poter usufruire del bonus, destinato alle donne interessate a questa procedura.

La Toscana propone un contributo economico per rendere gratuito il social freezing, permettendo alle donne di congelare gli ovociti senza costi proibitivi. L’iniziativa mira a democratizzare l’accesso alla crioconservazione per scelta personale, eliminando le barriere finanziarie che rendono questa pratica un privilegio per pochi. Una nuova proposta di legge regionale punta a sostenere chi desidera rimandare la maternità per motivi non medici. Attualmente, l’operazione ha costi elevati in Italia. Un singolo ciclo di congelamento oscilla tra i 5.000 e i 7.000 euro. In alcune zone del Paese si riscontrano prezzi più contenuti, tra i 2.000 e i 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, bonus 3.000 euro per il social freezing: ecco i requisiti

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