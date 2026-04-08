Nel centro cittadino, piazza Risorgimento e la scuola Federico Torre rappresentano due interventi principali portati avanti dall’amministrazione locale. Recentemente, si è aperto un dibattito riguardo a un caso giudiziario collegato a una figura politica, ma il sindaco in carica ha preferito non rilasciare commenti. La discussione pubblica si concentra ora sulle opere pubbliche, mentre il caso giudiziario rimane senza dichiarazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti Piazza Risorgimento e la scuola FedericoTorre sono le maggiori opere che l’Amministrazione comunale ha posto come pietra angolare della propria azione, sia politica, che di governo cittadino. L’una appannaggio del PNRR e l’altra col famoso Bando Periferie rivisto e molto corretto rispetto allo start del 2018. In entrambi i casi, tuttavia, i tempi si sono dilatati e di parecchio; per la Torre e la Bosco Lucarelli si va a scadenza 31 agosto (la precedente dead line era il 30 di giugno) e la rendicontazione entro e non oltre la fine dell’anno. Per Piazza Risorgimento l’assessore Pasquariello, che abbiamo avvicinato, parla di fine lavori entro il 30 aprile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Torre’ e piazza Risorgimento, Pasquariello è fiducioso: nessun commento sul caso Santamaria

Trasparenza e legalità, che fine ha fatto il centrodestra sul caso Santamaria?Tempo di lettura: 3 minutiPer anni parole come trasparenza, legalità, controllo sono state al centro della narrazione politica del centrodestra.

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