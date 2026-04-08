Torre dei Conti si avvicina la riapertura Gualtieri | È salva entro il 20 aprile si restringe il cantiere

La Torre dei Conti, danneggiata da un crollo avvenuto a novembre, si avvicina alla riapertura. Il sindaco ha annunciato che entro il 20 aprile saranno completati i lavori di restringimento del cantiere, che precederanno una seconda fase di interventi fino a settembre. La torre si trova lungo via dei Fori Imperiali a Roma e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso per consentire il ripristino delle attività nella zona.

Dopo il crollo di novembre, la torre su via dei Fori Imperiali a Roma verso la riapertura: fine lavori urgenti entro il 20 aprile, poi nuova fase fino a settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Roma: Gualtieri, entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei ContiEntro la fine di aprile, la fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, situata nella storica zona dei Fori Imperiali a Roma,... Lo Spiffero si ferma ma l'assessora Giliberto assicura: "Entro aprile la riapertura"Il centro di aggregazione giovanile di via della Volta Buia ha chiuso dal 14 marzo perché è terminato il bando regionale. Temi più discussi: Gualtieri 'entro aprile messa in sicurezza, la Torre dei Conti è salva'; Oristano, conclusi i lavori di restauro della Torre di Culumbargia; Modena, si sgancia dalla gru il cestello sul quale lavorano: muore il padre, grave il figlio; SI-Studio Inzaghi e Gitti nell’acquisizione di Torre U7 a Milano. Torre dei Conti, si avvicina la riapertura. Gualtieri: È salva, entro il 20 aprile si restringe il cantiereDopo il crollo di novembre, la torre su via dei Fori Imperiali a Roma verso la riapertura: fine lavori urgenti entro il 20 aprile, poi nuova fase fino ... fanpage.it Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crolloRoma, 8 apr. (askanews) - La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo mercoledì mattina a Roma del ... stream24.ilsole24ore.com askanews. . Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo - facebook.com facebook Sopralluogo alla Torre dei Conti, Gualtieri: "Da settembre i lavori di restauro. Il monumento è salvo" ift.tt/doTuH1n x.com