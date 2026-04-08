Toronto | AI e cancelli virtuali per blindare Rosedale

A Rosedale, quartiere di Toronto, alcuni residenti hanno avanzato la proposta di installare un sistema di sorveglianza dotato di intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza locale. La proposta, guidata da un residente, mira a creare una sorta di comunità virtuale chiusa con l’intento di ridurre i reati predatori nella zona. La discussione sulla misura ha suscitato attenzione tra i cittadini e le autorità del quartiere.

Nel quartiere di Rosedale a Toronto, un gruppo di residenti guidato da Craig Campbell propone l’installazione di un sistema di sorveglianza basato sull’intelligenza artificiale per creare una sorta di comunità chiusa virtuale, l’obiettivo è contrastare l’aumento dei reati predatori. La proposta nasce in risposta a un clima di forte insicurezza tra gli abitanti di questa zona tra le più ricche del Canada. Nonostante il calo generale della criminalità nell’area urbana di Toronto, Rosedale registra un incremento costante delle intrusioni domestiche, con un tasso che supera di oltre due volte la media cittadina. Il disagio è palpabile all’interno del gruppo WhatsApp della comunità, dove circa 350 persone condividono le proprie preoccupazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toronto: AI e “cancelli virtuali” per blindare Rosedale Tinder cambia il dating online grazie all’AI: astrologia, affinità musicali e speed date virtualiMilano, 13 marzo 2026 – Tinder prova a reinventare il mondo del dating online puntando sull’intelligenza artificiale. Leggi anche: Le fidanzate virtuali perpetuano un immaginario violento: l’Ai non inventa nulla ma amplifica ciò che trova