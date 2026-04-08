Matteo Berrettini ha sconfitto Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-0 nel torneo di Montecarlo. Con questa vittoria, il tennista romano si è qualificato per gli ottavi di finale del

AGI - Matteo Berrettini vince e convince. Il tennista romano accede agli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo aver beneficiato all'esordio del ritiro dello spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 85 Atp, a metà del primo set sul punteggio di 4-0, Berrettini (90esimo nel ranking) ha travolto il russo Daniil Medvedev, numero 10 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 6-0, maturato in soli 51 minuti di gioco. Per un posto nei quarti l'azzurro affronterà il vincente del match tra il brasiliano Fonseca e il francese Ronderknech. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torneo di Montecarlo, Berrettini cancella Medvedev 6-0 6-0

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Montecarlo dove è in corso il torneo di tennis penso sia la località di mare più brutta che ci sia. Grattacieli e palazzoni che da pochi metri dall’acqua si arrampicano sulla montagna in molti altri luoghi sarebbero l’emblema dell’abusivismo edilizio x.com