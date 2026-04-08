Con l’arrivo della primavera e delle festività pasquali, la stagione turistica riprende con vigore nel Lido di Camaiore. Tuttavia, questa ripresa porta con sé anche il ritorno di alcuni problemi già noti, tra cui la presenza di rifiuti abbandonati lungo le aree pubbliche. La situazione ha suscitato proteste sui social media, dove cittadini e visitatori hanno espresso il loro malcontento riguardo alla gestione dei rifiuti durante questo periodo di maggiore afflusso.

Lido di Camaiore (Lucca), 8 aprile 2026 – Scoppia la primavera, con le feste pasquali riparte la stagione – e quest’anno è stata una partenza sprint – e tornano anche i problemi, di certo non nuovi. Nella fattispecie la questione della raccolta rifiuti a Lido di Camaiore. Riviera da tutto esaurito tra Viareggio e la Versilia, Passeggiata e spiaggia invase dai turisti. E c’è chi ha fatto il bagno Infatti sui gruppi social è un diluvio di proteste per la sporcizia lasciata dal ponte pasquale che, per fortuna, ha riportato tanta gente al Lido e nei comuni limitrofi, fra turisti e proprietari di seconde case. Il problema però è che la raccolta dei rifiuti al Lido non pare particolarmente adatta a un luogo di villeggiatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano turisti e villeggianti, Lido di Camaiore piena di rifiuti. Scoppia la protesta social

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