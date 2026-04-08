torna pillole di me spettacolo scritto diretto e interpretato da alessandro benvenuti

Sabato 11 aprile alle 21.15, il Teatro Comunale Laterina sarà teatro dello spettacolo “Pillole di me”, scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista Alessandro Benvenuti. L’evento si svolgerà nella città di Arezzo e coinvolgerà il pubblico presente con una rappresentazione teatrale. La performance è programmata per essere rappresentata in quella location e orario specifici.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Sabato 11 aprile alle ore 21.15 il palco del Teatro Comunale Laterina ospiterà “ Pillole di me ”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti. Un viaggio intimo e ironico nella memoria, nella vita e nelle emozioni di uno degli artisti più amati del panorama teatrale e cinematografico italiano. “Pillole di me” è un racconto personale fatto di frammenti, riflessioni e aneddoti, dove il confine tra autobiografia e invenzione si dissolve per lasciare spazio a un dialogo diretto con il pubblico. Con il suo stile inconfondibile, Benvenuti conduce gli spettatori attraverso momenti di comicità, nostalgia e profondità, offrendo uno spettacolo capace di divertire e al tempo stesso far riflettere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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“La moglie perfetta” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta dal 21 al 23 gennaio allo Spazio DiamanteLA MOGLIE PERFETTA drammaturgia e regia GIULIA TRIPPETTA con GIULIA TRIPPETTA produzione Marche Teatro e Agidi Costumi NIKA CAMPISI Luci SIMONE...

Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di meArezzo, 26 gennaio 2026 – Cresce l’attesa per l’appuntamento teatrale di sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.

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Alessandro Benvenuti al Teatro Comunale di Laterina con Pillole di meAppuntamento domani sera alle 21,15. msn.com

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