Torna l’assemblea dei soci della Società storica aretina

L’assemblea dei soci della Società storica aretina si riunirà martedì 14 aprile alle 18 presso la sede sociale di via Leone Leoni 18, all’interno della ex palestra Inadel. La riunione si svolgerà nella città di Arezzo e si tratta di un appuntamento periodico riservato ai membri dell’ente del terzo settore. La convocazione è stata comunicata in anticipo ai soci iscritti.

Arezzo, 8 aprile 2026 – L’assemblea dei soci della Società storica aretina, ente del terzo settore, torna a riunirsi martedì 14 aprile alle ore 18,00 presso la sede sociale, in Arezzo via Leone Leoni 18, all’interno della ex palestra Inadel. I soci sono chiamati a discutere del bilancio consuntivo 2025, nominare nuovi soci e commemorare quelli defunti. Al termine cena sociale in un ristorante cittadino. Sorta nel 1997 per iniziativa di oltre 170 aretini, la Società storica svolge una intensa attività volta ad approfondire, con convegni, conferenze, pubblicazione di libri, visite guidate, le vicende del territorio aretino ed è aperta all’adesione di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dal 20 aprile torna “A Mente Libera”, il progetto di Roma Capitale per contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicologico nella fascia di età 18-30 anni: incontri di ascolto e orientamento "one to one" gratuiti e anonimi. Info ow.ly/QCxU5 x.com

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