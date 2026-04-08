A Torino, molte strisce pedonali sono sbiadite o mancanti, rendendo più pericolosi gli attraversamenti stradali per i pedoni. I dati regionali indicano che il Piemonte registra il livello più basso di sicurezza in questo settore rispetto ad altre aree del paese. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini che devono attraversare le strade quotidianamente.

A Torino, l’assenza o il deterioramento delle strisce pedonali sta trasformando l’attraversamento stradale in un rischio concreto per i cittadini, con dati che pongono il Piemonte all’ultimo posto per sicurezza in questo ambito. Il bilancio nazionale di inizio anno registra 120 persone decedute mentre attraversavano le zebre. Di queste vite perse, 12 sono state registate in territorio piemontese, un dato che ha portato l’Osservatorio Sapidata-Asaps a assegnare alla regione la maglia nera, poiché il 10 per cento dei morti in Italia in questo scenario nel 2026 è avvenuto qui. La situazione a Torino appare particolarmente complessa se si analizzano i numeri storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, zebre invisibili: il Piemonte è l’ultimo per sicurezza

Leggi anche: Zebre frenate. Vangioni paga per l’ultimo pari

Leggi anche: Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta. Cresce l'affluenza a Torino, alle 23 hanno votato il 49,94% degli aventi diritto, il 48,94 in Piemonte

Argomenti più discussi: Attraversamenti pedonali invisibili: maglia nera per le morti in strada; Torino, 1 milione ogni anno per rifare le strisce ma durano 6 mesi: perché?.

Diecimila 'invisibili' nelle città italiane, il censimento IstatOltre 10mila 'invisibili' vivono nelle 14 città metropolitane italiane. Una popolazione più numerosa degli abitanti di Tropea, in Calabria, o di San Gimignano, in Toscana. Il 44,6% vive in strada, tra ... ansa.it

Il giudice in pensione che scopre la Torino invisibilePer il giudice Miressi giunge il tempo della quiescenza (parola ancora più brutta di pensione) e si ferma la pratica quotidiana, quel tragitto diritto e immutabile che ogni mattina lo portava, a piedi ... torino.repubblica.it

Spalletti favorevole all'arrivo di Nunez Si studia questa formula per portarlo a Torino - facebook.com facebook

L’Università di Torino lancia Innosfera: un hub digitale per l’innovazione e le nuove imprese x.com