Torino spray e coltello tra adolescenti | 3 ferite in ospedale

Nel pomedì di mercoledì 8 aprile 2026, alla periferia nord di Torino, si è verificata una rissa tra adolescenti che ha coinvolto l’uso di spray e di un coltello. Durante l’incidente, tre giovani sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale medico. La polizia ha raggiunto il luogo e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile 2026, una violenta rissa tra adolescenti si è conclusa con l’intervento dei soccorsi alla periferia nord di Torino. Lo scontro, avvenuto in via Valprato all’incrocio con via Gressoney, ha coinvolte quattro ragazze minorenni di nazionalità straniera, di cui tre ferite. L’episodio si è consumato intorno alle 17, nelle immediate vicinanze del Parco Peccei. La dinamica è precipitata rapidamente: a un primo scontro caratterizzato dall’uso di uno spray al peperoncino è seguito l’impiego di un oggetto appuntito, identificato come un coltello o un taglierino, che ha colpito una delle giovani al fianco. Il bilancio sanitario e l’intervento delle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, spray e coltello tra adolescenti: 3 ferite in ospedale Furiosa lite tra ragazze col coltello a Torino Barriera di Milano: tre ferite in ospedale, un'altra in stato di chocUna furiosa lite tra un numero tuttora imprecisato di ragazze, tutte straniere (in parte magrebine e in parte centrafricane), è scoppiata nel tardo... Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, coltello in strada vicino al cadavereUn uomo di 58 anni è stato ritrovato morto con una profonda ferita da taglio al collo a Torino, in via San Marino, nel quartiere di Santa Rita. Temi più discussi: Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidio; Accoltellamento tra ragazzini sul bus: disposta la perizia sull'arma; Rapinavano ragazzini con coltelli e tirapugni di metallo sgominata baby gang | fermati tre minori tra i 15 e i 17 anni. Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidioNon è chiarissimo che cosa l'abbia scatenata, prima dei fendenti scaricata una bomboletta di spray urticante nel locale ... torinotoday.it Torino, aggressione con machete in una pizzeria di corso Giulio CesareDue feriti gravi, alla testa e alla gamba, sono stati ricoverati. Un terzo, meno grave, medicato. Fermato un giovane ventunenne con precedenti ... tg24.sky.it QUESTA SERA LA LUCE. PIVERONE provincia di Torino,siamo sulle alture lago di Viverone, provincia di Biella. Un paese che merita una visita.Estesa la natura nei dintorni. - facebook.com facebook Alle Molinette di Torino presentato il nuovo robot che aiuta a preparate le terapie onco-ematologiche x.com