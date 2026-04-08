Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di alcuni individui sospettati di spacciare droga vicino alle scuole del centro e nei pressi della Mole. L’operazione è nata da indagini condotte dalla Stazione Po Vanchiglia, che hanno portato all’identificazione di un gruppo coinvolto in attività di spaccio in quella zona. I dettagli dell’indagine e le modalità di azione degli spacciatori sono al centro delle recenti attività investigative.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Torino, nei confronti di 5 soggetti, tutti tra i venti e trent’anni, che operavano nella piazza di spaccio di “Santa Giulia” in pieno centro a Torino e a poca distanza dalla Mole Antonelliana. L’attività – prosecuzione di quella già effettuata dai militari a marzo dello scorso anno, con l’esecuzione di 12 misure cautelari – si è sviluppata principalmente nel mese di novembre 2025, accertando la continuazione del reato da parte di 3 dei soggetti già indagati nella precedente attività e l’aggiunta di 2 nuovi soggetti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, spacciatori vicino alle scuole del centro e nei pressi della Mole: ecco come agivano

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Torino, spaccio davanti alle scuole e alla parrocchia: il videoCinque presunti spacciatori, tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri perché spacciavano droga vicino alle scuole, in pieno centro a Torino, a due passi dalla Mole Antonelliana. I mi ... virgilio.it

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