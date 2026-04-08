Torino l’urgenza di Borgo Vittoria | un mercato storico al collasso

A Torino, gli operatori del mercato di Borgo Vittoria hanno chiesto interventi urgenti alle autorità comunali per affrontare le gravi difficoltà di un mercato storico. L’appello è stato rivolto direttamente al sindaco e all’assessore Chiavarino, in seguito alle criticità che minacciano la sopravvivenza di questa attività centenaria. La richiesta mira a trovare soluzioni rapide per preservare il mercato e le sue attività.

Gli operatori del mercato di Borgo Vittoria a Torino hanno lanciato un appello urgente al sindaco e all’assessore Chiavarino per chiedere interventi immediati a sostegno di un’attività centenaria in grave difficoltà. La mobilitazione è culminata in un sit-in organizzato martedì 7 aprile, durante il quale i commercianti hanno denunciato uno stato di esaurimento economico. Al fianco dei lavoratori si sono schierati Alfredo Correnti, presidente della Circoscrizione 5, e Alfredo Ballatore, coordinatore per il Lavoro e le Attività Produttive. Il contesto descritto dagli addetti è quello di una crisi profonda che colpisce un presidio storico fondamentale per l’approvvigionamento di molti cittadini, con particolare riferimento alla popolazione anziana della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, l’urgenza di Borgo Vittoria: un mercato storico al collasso Tragedia a Torino Borgo Vittoria: uomo caduto dal balcone di un palazzo, mortoUn italiano di 52 anni è stato trovato morto all'alba di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, ai piedi del palazzo in cui abitava, in via Cardinal Massaia... Leggi anche: Comprare casa a Torino, i quartieri dove conviene: prezzi più bassi a Borgo Vittoria e Mirafiori Argomenti più discussi: Sanità, bilancio con un rosso da quasi 900 milioni di euro ma Riboldi non prevede piani di rientro; Futuro ospedale di Cambiano, Nicco: Sarà il primo nel Torinese ad essere realizzato. Zone rosse, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna chiedono il divieto notturno di alcoliciDue aree nevralgiche, Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, incluse nella delibera sul divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto nelle ore notturne. E’ l’idea della Circoscrizione 5 che chie ... torinoggi.it Mercato Borgo Vittoria, la Circoscrizione 5: Servono interventi immediati per salvare il commercioMattinata di protesta tra i banchi del mercato di Borgo Vittoria, dove i rappresentanti della Circoscrizione 5 hanno incontrato gli ambulanti e gli esercenti preoccupati per il futuro del commercio di ... torinoggi.it Mercato Borgo Vittoria, la Circoscrizione 5: “Servono interventi immediati per salvare il commercio” x.com Addio a un altro locale storico di Borgo Vittoria. La Circoscrizione: «Da un anno chiediamo la zona rossa ma non veniamo ascoltati» - facebook.com facebook