Tori Spelling rompe il silenzio dopo l’incidente | Ho sterzato per salvare i miei figli
L’attrice ha condiviso sui social un incidente avvenuto giovedì 2 aprile, nel quale è rimasta coinvolta insieme ai suoi figli. Ha spiegato di aver sterzato per evitare un pericolo e di essere stata protagonista di un grave episodio stradale. L’incidente ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a commenti di vario genere tra i follower. Nessuna informazione aggiuntiva sui danni o sulle conseguenze è stata comunicata.
Tori Spelling ha raccontato sui social un grave incidente stradale, avvenuto giovedì 2 aprile, cui è rimasta coinvolta insieme ai suoi figli. L’attrice ha parlato di quanto accaduto in un video pubblicato su Instagram, spiegando che lei, quattro dei suoi figli e tre loro amici sono finiti in ospedale dopo lo scontro. Un episodio definito “ davvero travolgente ”, che secondo lei avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Nel racconto, Spelling ha spiegato che l’incidente è avvenuto pochi giorni prima di Pasqua, quando un’altra auto avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso a forte velocità, dirigendosi dritta verso la sua vettura. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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