Tori Spelling rompe il silenzio dopo l’incidente | Ho sterzato per salvare i miei figli

L’attrice ha condiviso sui social un incidente avvenuto giovedì 2 aprile, nel quale è rimasta coinvolta insieme ai suoi figli. Ha spiegato di aver sterzato per evitare un pericolo e di essere stata protagonista di un grave episodio stradale. L’incidente ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a commenti di vario genere tra i follower. Nessuna informazione aggiuntiva sui danni o sulle conseguenze è stata comunicata.