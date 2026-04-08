Tor Bella Monaca da cinque giorni decine di famiglie senz' acqua | guasto alle pompe nelle case popolari

Da venerdì 3 aprile, decine di famiglie nelle case popolari di Tor Bella Monaca sono senza acqua. Un guasto alle pompe ha interrotto l’erogazione idrica, costringendo molte persone a rivolgersi a amici e parenti per le attività quotidiane come lavare i vestiti. La situazione è rimasta invariata per cinque giorni, senza che siano stati comunicati tempi di riparazione o interventi da parte delle autorità competenti.

Da venerdì 3 aprile sono senza un filo d’acqua, tanto che c’è chi è costretto ad andare da amici e parenti per fare una semplice lavatrice. Siamo su largo Ferruccio Mengaroni, a Tor Bella Monaca, negli edifici popolari della torre 3. Un microcosmo di famiglie diviso in due. Chi abita fino al. 🔗 Leggi su Romatoday.it Tor Bella Monaca, infiltrazioni da paura nelle case popolari del "Ferro di Cavallo"Sono gli appartamenti dove, il 20 gennaio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro delle Infrastruttura, Matteo Salvini, hanno... Rubinetti a secco nel palazzone di Tor Bella Monaca: 72 famiglie senz'acquaRubinetti a secco e l'orizzonte di un weekend pasquale che rischia di essere senz'acqua. Temi più discussi: Rubinetti a secco nel palazzone di Tor Bella Monaca: 72 famiglie senz'acqua; Tor Bella Monaca in mano al narcotraffico; Pezzi d’auto rubati su commissioni e spaccio: otto arresti tra Salario e Tor Bella Monaca; Tor Bella Monaca, emergenza acqua in via Mengaroni. Tor Bella Monaca, emergenza acqua in via MengaroniEmergenza acqua a Tor Bella Monaca: da giorni oltre 70 famiglie senza rifornimento nella Torre 1 di via Mengaroni. Disagi gravi e intervento della Protezione Civile. radiocolonna.it Tor Bella Monaca (RM): sanzionata sala scommesse e disposta chiusura temporaneaNel corso del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, una parte significativa delle verifiche ha riguardato anche il risp ... pressgiochi.it Pasqua, Tor Bella Monaca passata al setaccio dai Carabinieri - facebook.com facebook "Quattro mamme scelte a caso" al Teatro Tor Bella Monaca ift.tt/tp3ca6y x.com