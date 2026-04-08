A Bergamo, un'azienda specializzata in sistemi di ritiro e smaltimento certificati per toner e cartucce ha ricevuto una multa fino a 93.000 euro. La società si occupa di aiutare professionisti e privati a gestire correttamente i materiali di scarto, in modo da evitare sanzioni amministrative legate alla gestione di toner e cartucce esauste. La vicenda riguarda norme e regolamenti relativi allo smaltimento di questi materiali.

A Bergamo, l’azienda Loda Orobica offre un sistema di ritiro e smaltimento certificato per toner e cartucce, aiutando professionisti e privati a evitare sanzioni amministrative fino a 93.000 euro e pene detentive. Buttare una cartuccia di inchiostro nel cassonetto domestico può sembrare un atto banale, ma nasconde insidie legali e ambientali rilevanti. Il Decreto Legislativo 15206 stabilisce che questi materiali non possono essere gestiti con leggerezza, richiedendo invece un percorso di smaltimento rigoroso e monitorato. Chi ignora queste norme rischia conseguenze economiche pesantissime, con multe che possono raggiungere la cifra di 93.000 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toner e cartucce: multa fino a 93mila euro sbaglia

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