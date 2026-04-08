Tivùsat ha annunciato che non sarà più possibile acquistare separatamente le smartcard non certificate, sottolineando l’incompatibilità tra le tecnologie Merlin e Tiger. La decisione interessa chi utilizza decoder non certificati, evidenziando che le smartcard non certificate non funzioneranno più con i televisori o decoder in commercio. La modifica riguarda anche il divieto di vendita delle tessere separatamente, per garantire l’affidabilità del servizio.

Stop alla vendita separata delle tessere e incompatibilità tra tecnologie Merlin e Tiger. Nel complesso panorama dell’ emittenza satellitare italiana, la stabilità del segnale e la qualità della visione non dipendono esclusivamente dalla forza della trasmissione, ma poggiano su un delicato equilibrio tra hardware e software. Recentemente, a seguito di diverse segnalazioni che hanno evidenziato incertezze tra gli utenti, Tivùsat ha ritenuto necessario ribadire con fermezza i pilastri che regolano il suo ecosistema tecnologico, sottolineando come l’ integrità del servizio sia indissolubilmente legata all'adozione di dispositivi certificati. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Tivùsat avverte gli utenti: rischi con smartcard non certificate

Tivùsat, quali smartcard Tiger verranno spente e come continuare a vedere i canaliTivùsat avvia lo spegnimento delle smartcard Tiger: la piattaforma satellitare passa alla tecnologia Merlin con un piano graduale fino al 2028.

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