Venerdì 10 aprile alle 20:45, l’auditorium Roberta Marcon di Loreggia ospiterà la presentazione del libro autobiografico di Luca Riccardi, intitolato Tin Dur. L’evento si svolgerà in un ambiente pubblico e sarà aperto al pubblico. La pubblicazione affronta tematiche legate al diabete e alla rinascita personale, offrendo una testimonianza diretta dell’autore.

L’auditorium Roberta Marcon di Loreggia ospiterà venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, la presentazione del volume autobiografico di Luca Riccardi, intitolato Tin Dur. L’evento, organizzato dal Comune, mette al centro il tema della cronicità e della resilienza attraverso l’esperienza personale dell’autore. Luca Riccardi, che opera come psicoterapeuta e psicologo all’interno dell’Azienda sanitaria ULSS 6 Euganea, ha scelto di raccontare la sua convivenza con il diabete di tipo 1. Il titolo dell’opera, che nel dialetto romagnolo significa tieni duro, introduce una narrazione che oscilla tra l’ironia e la crudezza dei fatti. Il percorso descritto nel libro non si esaurisce nella patologia diabetica, ma ripercorre una vita segnata da ostacoli fisici e professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tin Dur: tra diabete e rinascita, il libro di Luca Riccardi

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