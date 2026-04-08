Un operaio è stato arrestato dopo aver lasciato a casa circa mezzo chilo di oro e averlo portato via dall'azienda. Durante il tentativo di fuga, ha timbrato il badge come se fosse presente in ufficio, lasciando tracce che hanno portato all’arresto. La vicenda si è svolta nella provincia di Arezzo, dove i controlli di routine hanno individuato il furto e la presenza dell’uomo.

AREZZO – Altro che benefit aziendali: qui si portava via direttamente il campionario. Solo che invece del badge, ha timbrato anche la refurtiva. E così, alla fine, s’è timbrato da solo anche l’arresto. Succede nell’Aretino, zona d’oro per definizione (e a quanto pare anche per vocazione personale), dove un dipendente di un’azienda orafa di Alberoro è stato beccato con le mani nel. lingotto. O meglio, nelle catenine. Da anni, racconta il titolare, sparivano monili come calzini nella lavatrice: uno oggi, due domani, e alla fine il conto non tornava più. Finché i carabinieri – quelli veri, non in oro – hanno deciso di fare un controllo. E qui arriva il colpo di scena: addosso al lavoratore trovano nove catenine. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Timbrato pure il furto: operaio ‘dimentica’ mezzo chilo d’oro a casa e finisce in manette

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Un chilo e mezzo di droga nascosti nella casa di città e in quella al mare, novarese in manette per spaccioL'uomo, 54enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Novara.