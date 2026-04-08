Tigrotti rigore finale salva il pareggio | tra luci e ombre

Nel finale di partita, i Tigrotti hanno ottenuto un pareggio grazie a un calcio di rigore concesso negli ultimi minuti. La partita, iniziata in modo lento e senza molte emozioni, si è conclusa con il risultato di 1-1. La Triestina ha tentato di portare a casa la vittoria, ma il rigore decisivo ha rimesso in gioco i Tigrotti. La gara si è svolta senza altre segnature o eventi significativi.

I Tigrotti raggiungono il pareggio contro la Triestina grazie a un calcio di rigore realizzato nei minuti finali, in una gara caratterizzata da un inizio di partita spento. L’impatto della squadra è stato giudicato insufficiente dal tecnico Bolzoni, che riceve un voto di 5 per aver schierato un gruppo apparentemente svogliato e molle nel primo tempo. Il risultato viene sbloccato solo verso la fine del match, quando Orfei, entrato dalla panchina con un voto di 6,5, riesce a procurarsi l’11 metri decisivo. Mastroianni chiude la sua prestazione con un 6, un voto che però maschera un rendimento inizialmente poco convincente, risolto solo dalla trasformazione del rigore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tigrotti, rigore finale salva il pareggio: tra luci e ombre Pescherie tra luci e ombre: "Bene, ma c’è il granchio blu"Un periodo di festività con il segno più per le pescherie, ma sullo sfondo non ci si dimentica dell’emergenza del ‘granchio blu’. Il lavoro tra luci e ombre. Occupati, avanti adagio: "Stipendi sotto la media"Nelle Marche gli occupati aumentano, ma meno rispetto all’Italia centrale e al Paese nel complesso.