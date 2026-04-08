Thuram la Roma non basta | l’Inter a fine anno valuterà offerte

Durante la partita contro la Roma, l’attaccante dell’Inter ha mostrato una buona prestazione, ma la squadra non è riuscita a ottenere i tre punti. Dopo questa sfida, la società nerazzurra ha comunicato che a fine stagione valuterà eventuali offerte per il giocatore. La situazione contrattuale e le possibilità di cessione rimangono quindi aperte, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

La sfida contro la Roma ha regalato all’Inter una prestazione brillante e, tra i protagonisti assoluti della serata, c’è stato senza dubbio Marcus Thuram. L’attaccante francese ha firmato una partita di altissimo livello: due assist per Lautaro Martinez e un gol personale che hanno contribuito in maniera decisiva al successo nerazzurro. Una prova dominante contro i giallorossi, al punto che, limitandosi a guardare solo quei novanta minuti, verrebbe naturale considerarlo tra gli attaccanti più forti in circolazione. Tuttavia, nel calcio le valutazioni non possono fermarsi a una singola partita. Per quanto la prestazione contro la Roma sia stata eccellente, il rendimento complessivo di Thuram nel corso della stagione è stato più altalenante rispetto alle aspettative. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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