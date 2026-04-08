Thor | Love and Thunder il segreto delle streghe di Lena Headey

Lena Headey ha confermato di aver preso parte a una scena del film Thor: Love and Thunder, ma questa è stata eliminata nel montaggio finale. La sua partecipazione non è stata inclusa nel prodotto finale, anche se l'attrice ha condiviso questa informazione pubblicamente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo al contenuto della scena o alle ragioni della sua rimozione.

Lena Headey ha svelato di aver partecipato a una sequenza per il film Thor: Love and Thunder, che però è stata rimossa durante la fase di montaggio. L’attrice, nota per il ruolo di Cersei in Il Trono di Spade, ha spiegato i dettagli di questa apparizione mancata nella pellicola distribuita nei cinema nel 2022. L’intervento dell’artista è avvenuto su invito di Taika Waititi, regista del progetto legato al MCU. Insieme a Angus Sampson e Da’Vine Joy Randolph, Headey faceva parte di un gruppo di tre streghe, figure create appositamente dal regista per fungere da guide per Thor all’interno degli inferi. Secondo quanto riferito dall’attrice, il trio era caratterizzato da un tono folle e divertente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Lena Headey rivela: "Avevo girato una scena per Thor: Love and Thunder, ma è stata tagliata"L'attrice, dopo il successo della serie Il Trono di Spade, era stata coinvolta da Taika Waititi nella realizzazione del film del MCU.

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Lena Headey svela di aver girato, ma poi tagliato, un ruolo originale in Thor: Love and Thunder come parte di una congrega di streghe. - facebook.com facebook