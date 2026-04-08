L’ultima serata dello spettacolo dedicato al mondo della recitazione sta per iniziare, promettendo un evento imperdibile. L’evento, che ha coinvolto numerosi artisti e pubblico, si avvia alla conclusione dopo diverse giornate di attività e rappresentazioni. La serata finale rappresenta l’atto conclusivo di questa manifestazione, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

L’evento dedicato al mondo della recitazione sta per giungere al termine e si prospetta essere una serata da non perdere. Roma si prepara ad accogliere la serata finale di The Trauma Show, il format che ha acceso i riflettori su una nuova generazione di interpreti emergenti. L’appuntamento è per il 10 aprile alle ore 21:00 al Teatro Garbatella, dove otto talenti selezionati tra oltre 1000 candidati si contenderanno il titolo finale. Le quattro serate preliminari di marzo hanno registrato un grande afflusso di pubblico, confermando l’interesse per un progetto che unisce spettacolo e ricerca artistica. I finalisti di quest’anno sono Daniele Mariani, Luca Grispini, Jaele Fo, Madeleine Faye, Federico Rassu, Martina Spampinato, Francesca Carrain e Giorgia Castelli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Trauma Show sta concludersi con l’ultima serata, che si prospetta imperdibile

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Roma, al Teatro Garbatella debutta The Trauma Show: oltre mille attori candidati al nuovo format teatraleRoma si prepara ad accogliere The Trauma Show, un nuovo format teatrale che unisce performance, racconto personale e riflessione sociale. L’evento debutterà al Teatro Garbatella dal 17 al 20 marzo ... ilmessaggero.it

The Trauma Show: quando il dolore sale in scena e diventa arteRoma – Dal 17 al 20 marzo, il Teatro Garbatella apre le sue porte a The Trauma Show, un progetto teatrale intenso e necessario che mette al centro l’essere umano, le sue fragilità e la possibilità di ... ilmessaggero.it

La finale del The Trauma Show, contest teatrale che si è tenuto al teatro Garbatella dal 17 al 20 marzo, è sempre più vicina! In attesa di scoprire il vincitore, ecco un piccolo recap del talento a cui abbiamo assistito durante le selezioni! - facebook.com facebook