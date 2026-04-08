The Testaments | perché il sequel di The Handmaid’s Tale è imperdibile

Dopo il successo di “The Handmaid’s Tale”, arriva su Disney+ “The Testaments”, una serie che amplia l’universo originale con dieci nuovi episodi. La narrazione si svolge in un’epoca successiva agli eventi della prima serie, mantenendo coerenza e coinvolgimento. La produzione è strutturata in modo da approfondire personaggi e situazioni, offrendo ai fan un’estensione della storia che ha già riscosso grande attenzione. La serie è disponibile dall’8 aprile sulla piattaforma streaming.

Dopo il fenomeno “The Handmaid’s Tale”, un sequel era necessario? Sì, e ora vi spiego perché. Coerente, coinvolgente, strutturato, “The Testaments”, la nuova serie che espande l'universo di “The Handmaid's Tale”- dall'8 aprile su Disney+ con 10 episodi - è il perfetto esempio di come i sequel. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: The Testaments: svelato il trailer del sequel di The Handmaid's Tale New Dystopian Series After The Handmaid’s Tale | The Testaments Season 1 (2026) Official Review Temi più discussi: La nuova serie The Testaments: torna l’universo distopico di Margaret Atwood; The Testaments: perché il sequel di The Handmaid’s Tale è imperdibile; The Testaments, 6 cose da sapere sul sequel di The Handmaid’s Tale; The Testaments, recensione: com'è il sequel di The Handmaid's Tale? Inquietante e attuale. The Testaments: trama, cast e uscita del sequel di The Handmaid’s TaleThe Testaments è ambientata nello stesso universo narrativo di The Handmaid’s Tale, ma con un salto temporale che porta lo spettatore in una fase successiva della storia. La vicenda si svolge quattro ... daninseries.it The Testaments, la speranza oltre il patriarcato: i produttori raccontano la serieTorniamo a Gilead con The Testaments, la nuova serie spin-off della celebre The Handmaid's Tale disponibile su Disney+. Tratte entrambe dalle opere di Margaret Atwood, raccontano la condizione femmini ... msn.com Le novità di Aprile Star Wars: Maul - Shadow Lord The Floor - Ne rimarrà solo uno The Testaments The Handmaid's Tale Belve Malcolm: Che Vita Tutto questo e molto altro è disponibile su #DisneyPlus. x.com ICYMI: Dalla scoperta da parte di Paul Thomas Anderson al ruolo in “The testaments”, l’attrice spiega l’urgenza politica e generazionale della serie, dall’8 aprile su Disney+ - facebook.com facebook