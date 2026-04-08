The Testaments | perché il sequel di The Handmaid’s Tale è imperdibile

Da today.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di “The Handmaid’s Tale”, arriva su Disney+ “The Testaments”, una serie che amplia l’universo originale con dieci nuovi episodi. La narrazione si svolge in un’epoca successiva agli eventi della prima serie, mantenendo coerenza e coinvolgimento. La produzione è strutturata in modo da approfondire personaggi e situazioni, offrendo ai fan un’estensione della storia che ha già riscosso grande attenzione. La serie è disponibile dall’8 aprile sulla piattaforma streaming.

Dopo il fenomeno “The Handmaid’s Tale”, un sequel era necessario? Sì, e ora vi spiego perché. Coerente, coinvolgente, strutturato, “The Testaments”, la nuova serie che espande l'universo di “The Handmaid's Tale”- dall'8 aprile su Disney+ con 10 episodi - è il perfetto esempio di come i sequel. 🔗 Leggi su Today.it

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