The Testaments arriva il sequel di The Handmaid' s Tale | cosa aspettarsi

Gilead è tornata. Debuttano oggi 8 aprile, su Disney+, i primi tre episodi di “The Testaments”, la serie sequel di “The Handmaid's Tale”.Dicevamo addio alla serie distopica ispirata al romanzo di Margaret Atwood lo scorso 27 maggio 2025 ma l'universo di “The Handmaid's Tale” è destinato a. 🔗 Leggi su Today.it

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The Testaments: perché il sequel di The Handmaid’s Tale è imperdibileDopo il fenomeno “The Handmaid’s Tale”, un sequel era necessario? Sì, e ora vi spiego perché.

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«The Testaments», arriva la serie distopica sequel di The Handmaid's TaleDi nuovo basato sul romanzo di Margaret Atwood e creato da Bruce Miller, lo show arriva in streaming su Disney+ dall'8 aprile ... corriere.it

The Testaments, 6 cose da sapere sul sequel di The Handmaid’s TaleL’8 aprile arrivano su Disney+ le prime tre puntate dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Margaret Atwood, che racconta il mondo distopico di Gilead 15 anni dopo gli eventi della serie m ... tg24.sky.it

Le novità di Aprile Star Wars: Maul - Shadow Lord The Floor - Ne rimarrà solo uno The Testaments The Handmaid's Tale Belve Malcolm: Che Vita Tutto questo e molto altro è disponibile su #DisneyPlus. x.com

ICYMI: Dalla scoperta da parte di Paul Thomas Anderson al ruolo in “The testaments”, l’attrice spiega l’urgenza politica e generazionale della serie, dall’8 aprile su Disney+ - facebook.com facebook