Dal 9 al 12 aprile 2026, i principali golfisti mondiali si sfideranno presso l’Augusta National Golf Club in Georgia per la 90ª edizione di The Masters. La competizione vede in palio la celebre Giacca Verde, simbolo di vittoria e prestigio nel mondo del golf. L’evento, tra i più attesi dell’anno, attirerà appassionati e addetti ai lavori da tutto il mondo, pronti a seguire ogni colpo sul green.

I migliori golfisti mondiali si sfideranno dall’Augusta National Golf Club in Georgia dal 9 al 12 aprile 2026 per conquistare la prestigiosa Giacca Verde della 90ª edizione di The Masters. L’evento, che segna l’inizio dei Major stagionali, sarà trasmesso in diretta televisiva e tramite streaming. Il programma di visione prevede una copertura completa su Golf e NOW. Le giornate di gara inizieranno giovedì 9 e venerdì 10 aprile con finestre orarie dalle 15 alle 17 e dalle 19 all’una e trenta di notte. Sabato 11 e domenica 12 aprile gli appuntamenti sono fissati dalle 18 all’una, con l’aggiunta del canale Uno a partire dalle 21.30 nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Masters 2026: dove vedere la sfida per la Giacca Verde

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