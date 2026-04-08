Crunchyroll ha pubblicato il trailer in italiano e annunciato il cast di doppiatori italiani del film

Crunchyroll lancia il trailer italiano e il cast di doppiatori italiani di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro, in arrivo al cinema il 30 aprile 2026. Il nuovo film di That Time I Got Reincarnated as a Slime promette di espandere l'universo narrativo con una parentesi che sa di vacanza. E ora Crunchyroll presenta anche il doppiaggio italiano al completo. Un ritorno al cinema tra doppiaggio italiano e nuove voci Il viaggio di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro prende ufficialmente forma anche per il pubblico italiano. Distribuito da Crunchyroll insieme a Sony Pictures Entertainment, il lungometraggio arriverà nelle sale il 30 aprile 2026, accompagnato da un doppiaggio completo in italiano e da un cast vocale che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - That Time I Got Reincarnated as a Slime: Crunchyroll presenta il doppiaggio italiano del nuovo film

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"That Time I Got Reincarnated as a Slime Il film: Le lacrime del mare azzurro" - Dal 30 aprile, anche in versione doppiata, al cinema! - facebook.com facebook

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