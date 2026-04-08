Terrore a Tropea | spari nel centro ferito un uomo e uno arrestato

A Tropea si sono registrati dei colpi d’arma da fuoco nel centro storico, vicino a un locale e alle vie principali. Un uomo è stato ferito durante l’incidente, mentre un’altra persona è stata fermata dalle forze dell’ordine. La zona è stata immediatamente isolata e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della cittadina.

Un uomo è rimasto ferito dopo che sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco nel cuore di Tropea. L’episodio è avvenuto nel centro storico, in un’area vicina a un locale e alle strade principali della cittadina. L’aggressione ha colpito una persona, che è stata immediatamente trasferita in una struttura ospedaliera per ricevere cure. Per quanto riguarda le sue condizioni cliniche, non risulterebbe presente un pericolo di vita. La Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente sul luogo del fatto per eseguire i rilievi tecnici necessari. L’obiettivo degli agenti è quello di ricostruire con precisione l’accaduto e individuare l’eventuale movente che ha scatenato la violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Tropea: spari nel centro, ferito un uomo e uno arrestato Italia, spari in centro città: terrore puro. Accorsi i carabinieriIl cuore di Castellammare di Stabia si è improvvisamente trasformato nel set di un film d’azione, ma senza finzione e con il terrore vero negli occhi... Imprenditore ferito a colpi di pistola in centro a Milano: arrestato un altro uomo (si cerca un complice)L'arrestato avrebbe fatto da autista da Prato a Milano ai killer che il 26 marzo avevano sparato a un imprenditore in via Marsala. Terrore nel cuore di Tropea: agguato a colpi di pistola tra i turistiUn imprenditore di 38 anni gambizzato in pieno centro davanti ai passanti. Due proiettili lo raggiungono alle gambe: è ricoverato allo Jazzolino, ma ... zoom24.it Far West a Tropea, svolta nelle indagini: uomo in caserma sotto interrogatorioTra l'imprenditore ferito a colpi di pistola e l'aggressore sarebbe scoppiata una violenta discussione per motivi ancora in fase di accertamento ... zoom24.it