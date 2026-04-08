A Pregnana Milanese, martedì 7 aprile 2026, una donna di 46 anni è stata aggredita dal suo convivente. L'episodio si è verificato nella serata e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno aperto un procedimento con l'applicazione del codice rosso. La donna ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica. La situazione è sotto controllo e sono in corso accertamenti.

A Pregnana Milanese, nella serata di martedì 7 aprile 2026, una donna di 46 anni è stata aggredita violentemente dal convivente. L’intervento dei carabinieri ha permesso l’arresto dell’uomo e il ricovero della vittima. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando i militari della stazione di Arluno hanno ricevuto la chiamata di emergenza. La donna è riuscita a contattare i soccorsi approfittando di un momento di distrazione del partner, che si è poi accanito su di lei con estrema violenza. All’arrivo sul posto, le forze dell’ordine hanno immediatamente riscontrato la gravità della situazione. Mentre l’uomo veniva bloccato e portato via, la donna veniva trasportata d’urgenza verso l’ospedale di Magenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Pregnana Milanese: Codice Rosso per donna aggredita

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