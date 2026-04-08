Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, alle 16:48, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito in tutta l’area, inclusa Napoli. Non sono state segnalate al momento vittime o danni significativi. La scossa si aggiunge a una serie di eventi sismici che hanno interessato la zona negli ultimi mesi.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata avvertita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 16:48, a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato a una profondità di appena un chilometro, è stato chiaramente percepito dalla popolazione, generando momenti di paura in diverse zone della città. Non si è trattato di un episodio isolato: nelle ore precedenti si sono verificate altre scosse. In particolare, alle 14:38 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3, segno di un’attività sismica in aumento nell’area. Il terremoto è stato avvertito distintamente in diversi quartieri e comuni dell’area metropolitana, tra cui Marano, Soccavo, Cavalleggeri, Pianura, Arenella, Quarto, Licola, Giugliano, Camaldoli e Varcaturo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terremoto, nuova scossa ai Campi Flegrei: sisma avvertito in tutta l’area

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Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

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Scossa di terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei: magnitudo 3.4 - facebook.com facebook

#Terremoto nella notte a Napoli, nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse alle prime luci dell'alba di oggi: la più forte di magnitudo 3.6. Al momento solo tanta paura ma nessun danno a persone o strutture x.com