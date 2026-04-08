Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, alle 16:48, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nell’area dei Campi Flegrei. Il movimento tellurico è stato avvertito in tutta l’area, comprese Napoli e i comuni circostanti. Non sono stati segnalati danni immediati o feriti, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata avvertita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 16:48, a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato a una profondità di appena un chilometro, è stato chiaramente percepito dalla popolazione, generando momenti di paura in diverse zone della città. Non si è trattato di un episodio isolato: nelle ore precedenti si sono verificate altre scosse. In particolare, alle 14:38 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3, segno di un’attività sismica in aumento nell’area. Il terremoto è stato avvertito distintamente in diversi quartieri e comuni dell’area metropolitana, tra cui Marano, Soccavo, Cavalleggeri, Pianura, Arenella, Quarto, Licola, Giugliano, Camaldoli e Varcaturo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terremoto, nuova scossa ai Campi Flegrei: sisma avvertito in tutta l’area

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Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli; Terremoto oggi nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli, scossa di magnitudo 3.4; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all'alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole; Nuovo terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.4, scossa avvertita fino a Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei: nuova scossa avvertita a Napoli e nell’area flegreaUna nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita nell’area dei Campi Flegrei, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Il sisma, registrato alle ore 16:48, ha avuto una magnitudo di ... ilroma.net

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it

È in corso un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: nelle ultime ore sono state registrate nuove scosse sul versante sud-ovest della Solfatara, nei pressi della stazione Gerolomini (epicentri in rosso), non distante dagli eventi di ieri notte (epicentri in verde). L - facebook.com facebook

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