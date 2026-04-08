Terremoto in Italia Viva Stefanelli se ne va

Gerardo Stefanelli ha annunciato l’uscita da Italia Viva attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ringraziando l’ex premier e comunicando l’inizio di un nuovo percorso. Secondo indiscrezioni, Stefanelli starebbe per tornare nel Partito Democratico. La decisione di lasciare il partito di Matteo Renzi segna un cambiamento nella sua attività politica, mentre l’annuncio è stato reso pubblico senza ulteriori dettagli ufficiali.

Gerardo Stefanelli lascia Italia Viva e, secondo le indiscrezioni, rientra nel Pd. Il divorzio dalla formazione guidata da Matteo Renzi, Stefanelli lo annuncia direttamente sulla sua pagina Fb, con un ringraziamento all’ex premier, e la precisazione che “da oggi per me inizia un nuovo cammino. Sì. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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