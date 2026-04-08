Terremoto ai Campi Flegrei tre scosse nel pomeriggio di oggi | la più intensa di magnitudo 2.3

Nel pomeriggio di oggi sono state registrate tre scosse di terremoto ai Campi Flegrei, con la più forte di magnitudo 2.3. Le scosse si sono avvertite tra Pozzuoli e l'area occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha diffuso una nota annunciando l'inizio di un nuovo sciame sismico nella zona. Non sono stati segnalati danni o feriti.