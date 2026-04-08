Terremoto ai Campi Flegrei tre scosse nel pomeriggio di oggi | la più intensa di magnitudo 2.3
Nel pomeriggio di oggi sono state registrate tre scosse di terremoto ai Campi Flegrei, con la più forte di magnitudo 2.3. Le scosse si sono avvertite tra Pozzuoli e l'area occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha diffuso una nota annunciando l'inizio di un nuovo sciame sismico nella zona. Non sono stati segnalati danni o feriti.
Le tre scosse sono state avvertite tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli. Il Comune di Pozzuoli ha comunicato l'inizio di un nuovo sciame sismico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
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Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 2.3Il sisma registrato nel primo pomeriggio dell’8 aprile 2026 ai Campi Flegrei a una profondità di 0,6 km. Possibile boato avvertito nella zona costiera. 2anews.it
Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. L’evento è stato rilevato alle ore 14:38 dall’Osservatorio Vesuviano ed è stato sentito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della zona flegrea e nei quarti - facebook.com facebook
Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com