Terremoto a MPS | licenziato Lovaglio scoppia la guerra politica

Martedì 7 aprile, il consigiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deciso di terminare il rapporto di lavoro con il direttore generale della banca. La decisione è avvenuta in modo definitivo e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, scatenando reazioni politiche e media. La notizia ha suscitato discussioni sulla gestione dell’istituto e sulle recenti vicende interne.

Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ha interrotto definitivamente il legame lavorativo con Luigi Lovaglio, direttore generale della banca, nella serata di martedì 7 aprile. La decisione, basata sulla ricorrenza di una giusta causa, scatena una dura reazione da parte di Pierluigi Tortora e della lista Plt. L’atto formale arriva dopo che l’incarico del banchiere lucano era già stato sospeso il 25 marzo scorso. Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’istituto, la risoluzione unilaterale del contratto è la conseguenza diretta della revoca delle deleghe avvenuta proprio in quella data. Mentre la banca ha optato per una comunicazione sintetica, emergono dettagli su un possibile stallo precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto a MPS: licenziato Lovaglio, scoppia la guerra politica Terremoto nello sport nella politica: indagati! Scoppia il caso in ItaliaUn’ulteriore accelerazione giudiziaria investe il dossier sulla vendita di San Siro: un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza è scattata tra... Poliziotto fermato per omicidio: scoppia la guerra politicaUn poliziotto fermato per omicidio a Rogoredo, le reazioni politiche si dividono. Si parla di: Terremoto Mps, Lovaglio licenziato: giusta causa; Mps, il direttore generale Luigi Lovaglio licenziato per giusta causa. Mps, il direttore generale Luigi Lovaglio licenziato per giusta causaIl Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo, ha proceduto alla risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto ... tg24.sky.it