Nella zona nota come ‘Terra dei fuochi’, durante i primi tre mesi dell’anno, sono stati effettuati 4.655 controlli di pattuglia. In questa stessa area, 201 siti produttivi sono stati sottoposti a sequestri e sono state comminate sanzioni per un totale di tre milioni di euro. Questi numeri riflettono l’attività delle forze dell’ordine e delle autorità competenti per contrastare le violazioni ambientali nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’area della cosiddetta ‘Terra dei fuochi’ nel primo trimestre dell’anno sono stati svolti 4655 servizi di pattuglia e sono 201 i siti produttivi finiti sotto sequestro. Sono alcuni dei dati che fotografano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai roghi tossici resi noti stamani nel corso della visita del sottosegretario alla Presenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano e del viceministro dell’Ambiente, Vannia Gava, in alcuni comuni del Napoletano compresi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Come ha spiegato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, sono state anche irrogate sanzioni pecuniarie ed amministrative per circa 2 milioni e 900mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terra dei fuochi, da inizio anno 201 siti sequestrati e sanzioni per 3 milioni

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