Teramo | nuovo patto tra Provincia e Commercialisti per le imprese

Questa mattina a Teramo si è tenuto un incontro tra il presidente della Provincia e i rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla finanza pubblica e al sostegno alle imprese locali. La discussione ha coinvolto rispettivi ruoli e competenze, con l’intento di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e i professionisti del settore economico. L’iniziativa si inserisce in un percorso di dialogo tra enti pubblici e professionisti.

Il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, ha incontrato questa mattina Augusto Valchera e Massimo Settembrini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ordine dei Commercialisti, per discutere di finanza pubblica e supporto alle imprese. L’incontro istituzionale è servito a presentare il nuovo Consiglio dell’Ordine, entrato in carica nello scorso febbraio. Questa nuova formazione si distingue per l’inclusione degli Esperti Contabili all’interno della propria compagine. Il confronto si è concentrato sulla gestione della finanza pubblica, un ambito che vede oggi i Revisori dei Conti come figure centrali di controllo e che deve fare i conti con il processo di riforma della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: nuovo patto tra Provincia e Commercialisti per le imprese Leggi anche: Cdp–Confindustria: credito e investimenti, nuovo patto per le imprese. Oggi la presentazione a Napoli Zona economica speciale, il patto tra Abi e struttura di missione rilancia le impreseIl sistema del credito bancario al fianco delle imprese che investono nella Zes unica per il Mezzogiorno.