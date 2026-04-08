Teramo | multa per i fumogeni ma rosa completa contro il Termoli

Durante la partita contro l’Ancona, allo stadio Del Conero, sono stati lanciati fumogeni, portando a una multa di 1.000 euro per la società di Teramo, secondo quanto deciso dal Giudice Sportivo della LND. Nel frattempo, la squadra rosa si prepara con una formazione completa in vista della prossima gara contro il Termoli. La partita tra Teramo e Ancona si è conclusa con questa sanzione legata agli episodi di disturbo durante il match.

Il Giudice Sportivo della LND ha inflitto a Teramo un’ammenda di 1.000 euro a seguito degli episodi occorsi durante la sfida contro l’Ancona nello stadio Del Conero. La sanzione pecuniaria non è accompagnata da provvedimenti di squalifica per i tesserati. L’esborso economico deriva dall’utilizzo di quattro fumogeni portati all’interno del settore dedicato ai sostenitori aprutini. Al quadro sanzionatorio si aggiunge l’irregolarità di un soggetto non identificato, ma legato alla società, che è penetrato indebitamente negli spogliatoi ospiti al termine della prima frazione di gioco. Il peso delle sanzioni e la gestione del gruppo. L’impatto finanziario di mille euro riflette una rigidità normativa verso l’uso di materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: multa per i fumogeni, ma rosa completa contro il Termoli Al volante con il "foglio rosa": maxi multaAd inizio febbraio gli agenti della Polizia Locale di Trebaseleghe hanno sanzionato il conducente di un'auto, sorpreso alla guida di un veicolo pur... Sciopero taxi, corteo a Montecitorio: fumogeni e striscioni contro il governoÈ arrivato nel centro di Roma il corteo dei tassisti, partito questa mattina da Fiumicino in occasione dello sciopero nazionale dei taxi. Argomenti più discussi: SERIE D. L'Ancona manda al diavolo il primato, colpaccio Teramo; Serie D, Giudice Sportivo: multa al Teramo. Una squalifica per l’Ancona; Teramo, multa alla società nella trasferta di Ancona; Teramo, verso Ancona: 1000 biglietti polverizzati in meno di un giorno. Maltempo: ecco le difficili condizioni in cui versa la Sp 30 tra Silvi e Atri, in località Treciminiere, già chiusa al traffico per via dell'evidente crepa che l'ha spaccata a metà GUARDA IL VIDEO ---> https://tinyurl.com/yjdyhamz #Cronaca #Teramo facebook