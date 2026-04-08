Tenta di strangolare l' ex compagna arrestato 47enne violento

Un uomo di 47 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Paternò con l'accusa di aver tentato di strangolare l'ex compagna. L'intervento dei militari è avvenuto in seguito a una chiamata di emergenza, e l'uomo è stato portato in caserma. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe ripetutamente commesso maltrattamenti in famiglia, con comportamenti violenti e gravi nel tempo.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Paternò hanno arrestato un 47enne pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, ripetuti nel tempo e gravi. Una volta arrivati nell'appartamento segnalato, i militari hanno trovato la vittima, l’aggressore e i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Tenta di strangolare la moglie, Polizia di Stato di Rieti allontana dall’abitazione un 45enne reatinoNei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito nei confronti di un cittadino reatino di 45 anni, un allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ed applicazione del braccialetto ... rietinvetrina.it

Quando l'uomo tenta di immaginare il Paradiso in terra, il risultato immediato è un molto rispettabile inferno. Paul Claudel, Conversazioni nel Loir-et-Cher, 1937 #pensieri #Buonanotte x.com

Rossini TV. . FANO: TENTA DI UCCIDERE A COLTELLATE IL FRATELLO LA MADRE E IL PADRE ,20ENNE IN STATO DI FERMO - facebook.com facebook