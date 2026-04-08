Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno del «Rolex Monte-Carlo Masters», torneo di livello Masters 1000 con un montepremi di 6 milioni di euro. Nel match, il tennista italiano ha perso in due set contro il francese Vacherot, che si è imposto con i punteggi di 6-4 e 6-2. La competizione si svolge sul prestigioso campo di Montecarlo, nel Principato.

Lorenzo Musetti esce di scena al secondo turno del «Rolex Monte-Carlo Masters», terzo «1000» stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Bye al primo turno, nel match d’esordio il tennista carrarino, numero 5 Atp e quarta testa di serie, si è arreso al monegasco Valentin Vacherot, 23esimo del ranking mondiale, con il punteggio di 7-6(6), 7-5 in due ore e nove minuti di gioco. Per Musetti un’eliminazione pesante in chiave ranking visto che era chiamato a difendere la finale raggiunta lo scorso anno. Per un posto nei quarti Vacherot se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz - autore dell’eliminazione dell’altro azzurro Luciano Darderi - che ha sconfitto 6-2 6-3 l’ungherese Fabian Marozsan. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tennis: Montecarlo, Musetti sconfitto in due set da Vacherot

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