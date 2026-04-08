Tennis convincente vittoria di Berrettini a Montecarlo

Matteo Berrettini ha ottenuto una vittoria netta al torneo di Montecarlo, battendo Daniil Medvedev con due set a zero, entrambi per 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un'ora, senza perdere servizi e con un gioco molto solido da parte dell'italiano. La sfida si è svolta sulla terra battuta, campo su cui Berrettini ha mostrato un’ottima preparazione.

Vittoria importante. Netto successo con un doppio 6 – 0 a firma di Matteo Berrettini contro Daniil Medvedev. Il russo, a Montecarlo, è stato surclassato dal romano, in cerca di continuità e buoni risultati. “Cosa ha di speciale Monte-Carlo? – ha detto il romano – Forse che vivo qui. Ma la giornata è stata speciale perché non mi aspettavo un risultato del genere. Il tennis è particolare, ogni tanto accadono cose strane. Ma sono contento soprattutto del mio atteggiamento, di come ho mantenuto la concentrazione anche quando ero avanti molto nettamente nel punteggio. Sulla terra battuta non basta un break di vantaggio per stare tranquilli, a volte non ne bastano nemmeno due”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, convincente vittoria di Berrettini a Montecarlo Esordio convincente per Sinner a Montecarlo, avanti Berrettini, fuori DarderiL'altoatesino lascia appena 3 giochi al francese Humbert MONTECARLO (MONACO) - Reduce dal "Sunshine Double", Jannik Sinner inizia al meglio la... Leggi anche: Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: “Una delle mie migliori partite di sempre” Temi più discussi: Bencic supera anche Bejlek ed accede ai quarti; Darderi domina il derby con Bellucci e grazie alla vittoria n° 50 sul rosso è ai quarti; Scomparin sorprende Speronello in finale a Villorba; Monte Carlo, Alcaraz dice che perderà il numero uno del mondo. Tennis: all'Atp di Miami, Berrettini vola al terzo turno in attesa di SinnerIl tennista romano supera in due set il kazako Bublik. Sinner incontrerà al suo esordio il bosniaco Damir Dzhmhur ... tg.la7.it Tennis, Nitto ATP Finals. La vittoria di Sinner su Alcaraz: gli highlightsTennis, Nitto ATP Finals. La vittoria di Sinner su Alcaraz: gli highlights L'Azzurro supera lo spagnolo in due set e vince il trofeo per il secondo anno consecutivo. Spettacolare soprattutto il primo ... rainews.it Scusa Carlo se Matteo è stato "Un Sacco Bello!" Matteo Berrettini vince 6-0 6-0 contro Medvedev e realizza un pasticcio: ha appena "bullizzato" il grande amico di Verdone. Ora il tennista azzurro ha un solo obiettivo: convincere Carlo che quel doppio cappot - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Monte-Carlo, #Berrettini agli ottavi di finale: battuto Medvedev in due set (6-0, 6-0) #SkySport #SkyTennis #RolexMonteCarloMasters x.com