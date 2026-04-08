Tendente alla violenza | sorveglianza ‘particolare’ in carcere per Zaccaria Mouhib

Un detenuto è sottoposto a una sorveglianza speciale in carcere per una durata di sei mesi. La misura include restrizioni specifiche e controlli più stretti rispetto alla normale sorveglianza. La decisione si basa su una valutazione delle sue condotte durante il periodo di detenzione. La misura mira a monitorare eventuali comportamenti a rischio. La sorveglianza particolare viene adottata in casi considerati di particolare delicatezza.

La difesa del trapper, con l’avvocato Niccolò Vecchioni, ha già presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere di annullare il provvedimento del Dap. Il difensore fa notare che il decreto si basa, tra l’altro, sul “rinvenimento su piattaforme social di fotografie e video che lo ritrarrebbero durante precedenti periodi di detenzione”. Provvedimento che “si limita ad affermare che il detenuto sarebbe ‘inequivocabilmente ritratto’ nelle immagini, senza tuttavia indicare alcun elemento oggettivo idoneo a provare tale circostanza”. Il legale spiega pure che “non viene richiamato un singolo episodio specifico, né una relazione di servizio, né un’informativa, né qualsiasi altro elemento oggettivo dal quale possa” desumersi “l’esistenza di tale asserito ascendente” di Baby Gang sugli altri detenuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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