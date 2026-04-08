Ci sono canzoni che non hanno bisogno di effetti, di grandi produzioni o di suoni complessi per arrivare. Hanno bisogno solo di arrivare alle orecchie giuste. “Tenacia” di Don Pasquale Ferone è una di quelle: nasce in punta di piedi, con voce e chitarra, ma riesce a entrare dentro con una forza sorprendente. Il brano si presenta come un dialogo sincero, quasi una preghiera sussurrata, che invita a non perdere mai la fiducia, nemmeno quando tutto sembra andare storto. Il testo è un incoraggiamento continuo a restare saldi, a credere, a non avere paura, anche nei momenti in cui il mondo sembra offrire poche certezze. Non è un messaggio distante o solenne, ma qualcosa di vicino, quotidiano, che parla a chiunque si sia sentito smarrito almeno una volta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Tenacia”: il nuovo capitolo musicale tra spiritualità e introspezione

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