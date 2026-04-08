telefonata dai carabinieri ma era solo una truffa

Una telefonata proveniente dai carabinieri ha attirato l’attenzione di un cittadino, che ha ricevuto una comunicazione con un avviso di addebito di circa 2.000 euro e un numero di telefono da contattare per ulteriori dettagli. Tuttavia, si è scoperto che si trattava di una truffa, e non di un intervento delle forze dell’ordine.

Una notifica improvvisa, un addebito sospetto di quasi 2mila euro e un numero da chiamare "per avere informazioni". È così che inizia una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che si è conclusa senza danni grazie alla prontezza e al sangue freddo della vittima. A raccontarla è l’insegnante Lidia Massari, che in un post sui social ha deciso di condividere la propria esperienza per mettere in guardia altre persone dalle truffe, sempre più credibili e organizzate. Dopo aver ricevuto l’avviso di un presunto addebito di 1.980 euro sulla carta di credito, Massari contatta il numero indicato. Dall’altra parte le risponde un sedicente operatore del servizio antifrode, che però fin da subito mostra comportamenti poco convincenti: non conosce i dati della cliente e si presenta in modo generico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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