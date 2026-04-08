Un giovane di 21 anni, abitante in zona Quattro Castella, è stato messo sotto indagine per aver rubato mobili e altri oggetti da un cortile a Pieve il 2 aprile. Le forze dell'ordine hanno raccolto prove tramite le immagini delle telecamere e una confessione del sospettato. La vicenda si è conclusa con un intervento in caserma, dove è stato ascoltato dagli agenti.

Un ventunenne residente a Quattro Castella è finito sotto indagine dopo aver sottratto mobili e beni di valore da un cortile a Pieve il 2 aprile scorso. Il giovane ha restituito tutto il materiale rubato dopo essere stato identificato tramite le telecamere di sicurezza. L’episodio è avvenuto in una proprietà utilizzata come seconda casa. Insieme a una donna, il ragazzo ha approfittato della disponibilità di oggetti stoccati all’aperto per compiere il fatto. Il proprietario dell’immobile ha reagito rapidamente, analizzando i filmati della videosorveglianza installata nell’abitazione. Le prove raccolte sono state consegnate ai carabinieri di Quattro Castella per permettere l’identificazione dei colpevoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Telecamere e confessione: il furto a Pieve finisce in caserma

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