Tanti testimonial per una super Camminata dell' amicizia | ecco il programma della 51^ edizione

Domenica 12 aprile si svolgerà a Bosisio Parini la 51ª edizione della Camminata dell’Amicizia, una manifestazione che vede la partecipazione di numerosi testimonial e volontari del Gruppo Amici. La corsa, giunta quest’anno al suo ottantesimo anniversario, prevede un percorso aperto a tutti e si prepara a coinvolgere molte persone della comunità locale. La giornata si presenta ricca di eventi e iniziative che si svolgeranno lungo il percorso.

È tutto pronto per l’edizione numero 51 della Camminata dell’Amicizia, che si terrà a Bosisio Parini domenica 12 aprile: i volontari del Gruppo Amici procedono con gli ultimi dettagli di una manifestazione che quest’anno ha un significato speciale, perché festeggia l’ottantesimo della Nostra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it "Festa dell'Amicizia 2026" nel salernitano: testimonial sarà l'atleta olimpica Annalisa MinettiDal 13 al 16 maggio Scuole e Associazioni da tutta Italia si incontrano tra Salerno, la Costiera Amalfitana e San Mango Piemonte per celebrare... Argomenti più discussi: Il futuro dell'atletica italiana: Doualla-Sioli testimonial per un giorno; VIDEO | A Bologna strade a 20 all'ora vicino alle scuole: per ora c'è un progetto pilota ma potrebbero diventare tanti; Pallacanestro Trieste, ci attende una scalata nell'annus horribilis; Follesa fa festa a Mezzano Scotti con il cast di Comedy Match. Ieri siamo stati invitati al compleanno di Luca Grilli e tra i tanti partecipanti, abbiamo incontrato anche Laura Chiatti, nostra super testimonial del progetto Umbria 4 Deaf Auguri ancora Luca e grazie dell'invito! #Inclusione #Umbria - facebook.com facebook