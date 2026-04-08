Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati ha dichiarato che l’Anm non si considera un partito e non intende influenzare le decisioni dei governi. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento al convegno intitolato

AGI - "L' Anm non è e non sarà mai un partito, non detta l'agenda ai governi". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, intervenendo dal palco al convegno "Quale giustizia dopo il referendum?" alla Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio. Tango ha rivendicato il ruolo della magistratura associata come contributo tecnico al dibattito: "C'è una funzione legislativa affidata al Parlamento, poi ci sono i magistrati che applicano la legge nei singoli casi. La magistratura associata offre un contributo che non puo' che essere tecnico, di competenza e di esperienza". Nel suo... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tango: "L'Anm non è e non sarà mai un partito"

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Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati è Giuseppe Tango, dopo le dimissioni inaspettate di Cesare Parodi x.com