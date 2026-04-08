Tango | L' Anm non è e non sarà mai un partito VIDEO

Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha dichiarato che l'organizzazione non intende assumere ruoli politici o influenzare le decisioni del governo. La sua affermazione è stata pronunciata durante un convegno dedicato al tema della giustizia e dei cambiamenti successivi al referendum, tenutosi nella Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio. La sua presa di posizione mira a chiarire il ruolo dell'Associazione nel panorama istituzionale.

AGI - "L' Anm non è e non sarà mai un partito, non detta l'agenda ai governi". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, intervenendo dal palco al convegno "Quale giustizia dopo il referendum?" alla Sala Capranichetta in Piazza Montecitorio. Tango ha rivendicato il ruolo della magistratura associata come contributo tecnico al dibattito: "C'è una funzione legislativa affidata al Parlamento, poi ci sono i magistrati che applicano la legge nei singoli casi. La magistratura associata offre un contributo che non puo' che essere tecnico, di competenza e di esperienza". Video intervista di Thomas Cardinali L'intervento di Tango. 🔗 Leggi su Agi.it

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