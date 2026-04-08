Tampona un camion in A4 traffico in tilt | grave un automobilista

Questa mattina, alle 8 e 10, si è verificato un incidente lungo l’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Un’automobilista ha tamponato un camion nel tratto a tre corsie, causando gravi ferite e un blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.

È successo intorno alle 8 e 10 di oggi, mercoledì 8 aprile, lungo l’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Coinvolti nello schianto un veicolo leggero e un mezzo pesante.La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Incidente tra auto e camion sull'A4: grave una donna. Traffico in tilt tra Venezia e Padova con code di 10 chilometriNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e un autocarro.

Incidente tra auto e camion sull'A4: grave una donna, portata in ospedale con l'elicottero. Traffico in tilt per diverse ore tra Venezia e PadovaNella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, sull'autostrada A4 si è verificato un incidente tra un'auto e un autocarro.

Incidente sull'A4, esplode un camion cisterna carico di gas. Colonna di fumo nero in autostrada

Temi più discussi: Auto tampona un camion sulla Pedemontana: automobilista incastrato soccorso dai vigili del fuoco; Camion tampona una cisterna carica di Gpl nel tratto maledetto dell'A4: autostrada chiusa per ore tra S. Stino e Cessalto per la...; FOTO/ INCIDENTE SULL’A14 TRA ROSETO E GIULIANOVA: CAMION TAMPONA AUTOARTICOLATO, AUTISTA ESTRATTO DALLE LAMIERE: E' GRAVE; Incidente mortale in A4, camion tampona un'auto: nulla da fare per l'automobilista.

Camion tampona un bus, oltre 10 feriti a Parma, nessuno graveUna decina di persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Parma, via Mantova, poco prima delle 8. Un camion ha tamponato un autobus: a parte il conducente ... ansa.it

Tampona un camion fermo sulla strada ad Ancona, l'auto si infila sotto il cassone e per l'urto viene sbalzato fuori il camionistaANCONA - Non si accorge che il camion è fermo per scaricare la merce e lo tampona senza frenare, incastrandosi sotto il cassone. Un urto talmente forte che ha fatto sbazare fuori dal mezzo pesante ... corriereadriatico.it

CARBURANTI: PROROGA “TAMPONE” «Questo decreto tampona la situazione fino al primo maggio. Poi gli eventi internazionali ci diranno eventuali altri interventi», ha spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Melo - facebook.com facebook

Via libera del governo al decreto con la proroga del taglio delle accise sui carburanti: è stato "approvato un decreto legge" perché c'è "l'urgenza" che giustifica il provvedimento e "tampona la situazione fino al 1° maggio". x.com